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29 маяСофт на $400 в подарок к MIDI-клавиатуре Arturia
26 маяKEF: высочайшее качество по сниженным ценам
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Hi-Fi салон Аудиомания

Аудиомания - один из первых магазинов Hi-Fi и High End аудиотехники в России. Более 25 лет мы открываем двери в мир хорошего звука и предлагаем индивидуальные решения для домашнего, портативного и профессионального аудио и видео. Наш ассортимент тщательно выверен и позволит подобрать Hi-Fi и High End аппаратуру для построения домашних кинотеатров и стереосистем любой сложности и любого бюджета. Вы можете лично оценить качество звучания различных Hi-Fi компонентов в шоурумах, по праву являющихся нашей гордостью. Это пять специально оборудованных демо-залов в Москве. Наши Hi-Fi салоны работают без выходных. Мы делаем все возможное, а, зачастую и невозможное, чтобы покупка в нашем магазине домашних кинотеатров или акустики принесла вам только положительные эмоции, была легка и непринуждённа. Подробнее об Аудиомании.

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Новинки Аудиомании
Электрогитара Sterling by Music Man AXIS QUILTED MAPLE
Электрогитара Sterling by Music Man AXIS QUILTED MAPLE
50 480 руб.
Электрогитара Sterling by Music Man CUTLASS CT30HSS
Электрогитара Sterling by Music Man CUTLASS CT30HSS
36 810 руб.
Электрогитара Sterling by Music Man CUTLASS CT30SSS
Электрогитара Sterling by Music Man CUTLASS CT30SSS
36 810 руб.
Электрогитара Sterling by Music Man LUKE
Электрогитара Sterling by Music Man LUKE
107 230 руб.
Электрогитара Sterling by Music Man JP60
Электрогитара Sterling by Music Man JP60
103 360 руб.
Чехол для гитары Gator G-PG BASS
Чехол для гитары Gator G-PG BASS
12 790 руб.
Чехол для гитары Gator G-PG ELECTRIC
Чехол для гитары Gator G-PG ELECTRIC
12 790 руб.
Чехол для гитары Gator G-PG ACOUSTIC
Чехол для гитары Gator G-PG ACOUSTIC
11 390 руб.
Чехол для гитары Gator G-PG CLASSIC
Чехол для гитары Gator G-PG CLASSIC
11 990 руб.
Чехол для клавишных Gator G-PG-61-SLIM
Чехол для клавишных Gator G-PG-61-SLIM
14 490 руб.
Чехол для клавишных Gator G-PG-88
Чехол для клавишных Gator G-PG-88
18 990 руб.
Чехол для клавишных Gator G-PG-76
Чехол для клавишных Gator G-PG-76
17 990 руб.
Чехол для клавишных Gator G-PG-61
Чехол для клавишных Gator G-PG-61
16 790 руб.
Синтезатор Kurzweil KP300X
Синтезатор Kurzweil KP300X
66 350 руб.
Синтезатор Kurzweil KP200
Синтезатор Kurzweil KP200
58 975 руб.
Внутриканальные наушники iKKO OH10s Obsidian
Внутриканальные наушники iKKO OH10s Obsidian
22 525 руб.
Внутриканальные наушники iKKO OH300 Lumina
Внутриканальные наушники iKKO OH300 Lumina
5 440 руб.
Внешний ЦАП Musical Fidelity M6x DAC
Внешний ЦАП Musical Fidelity M6x DAC
198 000 руб.
Стационарный усилитель для наушников FiiO K7 BT
Стационарный усилитель для наушников FiiO K7 BT
27 795 руб.
Стационарный усилитель для наушников FiiO K9
Стационарный усилитель для наушников FiiO K9
56 695 руб.
Охватывающие наушники FIIO FT3
Охватывающие наушники FIIO FT3
31 795 руб.
Внутриканальные наушники FIIO FD11
Внутриканальные наушники FIIO FD11
4 295 руб.
Аналоговый микшерный пульт CRCBOX MG16XU
Аналоговый микшерный пульт CRCBOX MG16XU
36 000 руб.
Аналоговый микшерный пульт CRCBOX MG12XU
Аналоговый микшерный пульт CRCBOX MG12XU
31 500 руб.