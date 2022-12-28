Аудиомания - один из первых магазинов Hi-Fi и High End аудиотехники в России. Более 25 лет мы открываем двери в мир хорошего звука и предлагаем индивидуальные решения для домашнего, портативного и профессионального аудио и видео. Наш ассортимент тщательно выверен и позволит подобрать Hi-Fi и High End аппаратуру для построения домашних кинотеатров и стереосистем любой сложности и любого бюджета. Вы можете лично оценить качество звучания различных Hi-Fi компонентов в шоурумах, по праву являющихся нашей гордостью. Это пять специально оборудованных демо-залов в Москве. Наши Hi-Fi салоны работают без выходных. Мы делаем все возможное, а, зачастую и невозможное, чтобы покупка в нашем магазине домашних кинотеатров или акустики принесла вам только положительные эмоции, была легка и непринуждённа. Подробнее об Аудиомании.