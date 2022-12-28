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Hi-Fi салон Аудиомания

Аудиомания - один из первых магазинов Hi-Fi и High End аудиотехники в России. Более 25 лет мы открываем двери в мир хорошего звука и предлагаем индивидуальные решения для домашнего, портативного и профессионального аудио и видео. Наш ассортимент тщательно выверен и позволит подобрать Hi-Fi и High End аппаратуру для построения домашних кинотеатров и стереосистем любой сложности и любого бюджета. Вы можете лично оценить качество звучания различных Hi-Fi компонентов в шоурумах, по праву являющихся нашей гордостью. Это пять специально оборудованных демо-залов в Москве. Наши Hi-Fi салоны работают без выходных. Мы делаем все возможное, а, зачастую и невозможное, чтобы покупка в нашем магазине домашних кинотеатров или акустики принесла вам только положительные эмоции, была легка и непринуждённа. Подробнее об Аудиомании.

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Новинки Аудиомании
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Стереоусилитель Primare I35 Prisma
489 990 руб.
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Звукосниматель для гитары L.R.Baggs iBeam Active System
17 270 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Element Active System
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Element Active System
15 620 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Lyric
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Lyric
22 500 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs StagePro Element
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs StagePro Element
22 650 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL C
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL C
20 800 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL Split Saddle
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL Split Saddle
31 800 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Element VTC
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Element VTC
15 990 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem Split Saddle
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem Split Saddle
38 950 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs StagePro Anthem
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs StagePro Anthem
35 300 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M1
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M1
15 990 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M80
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M80
23 500 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M1 Active
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs M1 Active
18 920 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem SL
20 800 руб.
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem
Звукосниматель для гитары L.R.Baggs Anthem
26 000 руб.
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66 990 руб.
MIDI-контроллер AKAI Professional APC mini MK2
MIDI-контроллер AKAI Professional APC mini MK2
10 800 руб.
Конга Meinl Mini Series MC100
Конга Meinl Mini Series MC100
9 060 руб.
Бонго Meinl Mini Wood FWB100SNT-M
Бонго Meinl Mini Wood FWB100SNT-M
9 060 руб.
Бонго Meinl Marathon Series FWB190LB
Бонго Meinl Marathon Series FWB190LB
22 890 руб.
Мобильный аудиоинтерфейс RODE AI-Micro
Мобильный аудиоинтерфейс RODE AI-Micro
5 860 руб.
Подарочный набор "ONLY VINYL CAN SAVE MUSIC!" для ухода за винилом
Подарочный набор "ONLY VINYL CAN SAVE MUSIC!" для ухода за винилом
3 399 руб.
Комплект стоек для барабанов DW Drums DWCP6000ULPK
Комплект стоек для барабанов DW Drums DWCP6000ULPK
66 802 руб.
Стойка для малого барабана DW Drums DWCP5300
Стойка для малого барабана DW Drums DWCP5300
25 760 руб.