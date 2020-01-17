Кронштейн для акустики Vogels VLB 200

Евгений Е. Хорошо все хорошо, только инструкция не совсем понятная. а еще в местах фиксации колонок пришлось добавить кусок резины, вместо тонких липких лент из набора

Алексей Д. Хорошо Был бы кронштейн китайским с соответствующей ценой поставил бы отлично. Для Vogels подгонку пластиковых деталей напильником под размер металлических считаю минусом.

Алексей О. Отлично Сделан добротно, делайте по инструкции, а то придется Пересобирать полностью)))

Дмитрий К. Автор 10 отзывов Отлично Отлично Качественная и прочная конструкция, простая в сборке и эксплуатации. Очень удобно.

Денис С. Автор 2 отзывов Отлично Отлично Кронштейны высокого качества исполнения. Сборка по инструкции проблем не вызывает. В интерьере смотрятся органично. Рекомендую!

Артем Х. Автор 2 отзывов Отлично Отлично Качественные крепления. Покупал осознанно, все как и хотел.

Александр Отлично Использую кронштейны Vogel’s VLB 200 уже более 12 лет. Сейчас на них установлены полочники B&W CM5 S2, ранее закреплял на них акустику Acoustic Energy Aegis EVO1. Только что заказал их для своего товарища, также меломана со стажем. Могу порекомендовать эту модель как очень функциональные, надёжные и прочные кронштейны для полочников весьма широкого диапазона габаритных размеров и масс. Единственный незначительный минус, на мой взгляд (никак, впрочем, не влияющий на высокую общую оценку) - некоторая усложненность первоначальной сборки и установки кронштейнов, обусловленная их конструкцией.

Андрей Отлично Стильный и аккуратный дизайн, простота сборки.

Борис П. Автор 6 отзывов Отлично Отлично Просто, функционально и красиво.

Андрей П. Отлично Приятно удивила упаковочная коробка, каждый элемент зафиксирован в ложементе, что исключает повреждения (царапины, потёртости) при транспортировке. Кронштейн собирается легко, с крепёжными саморезами проблем не возникло, шлицы не срывались. Заворачивал крестовой отвёрткой. Горизонтально зафиксировать кронштейн не получается. Из пожеланий угол наклона бы чуть побольше на 5 градусов. Покупкой доволен, качественно и надёжно, он стоит своих денег.

Алексей М. Автор 2 отзывов Отлично Отлично Отличный кронштейн для полочной акустики. Используется для Yamaha NS-BP400, т.к. корпус АС тоже черный, то всё вместе выглядит очень органично. Даже грили снимать не пришлось, всё идеально встало. Звучанием доволен. Надежность конструкции не вызывает опасений. Разве что при монтаже использовал свой крепеж, комплектные дюбели и саморезы не рискнул использовать. Рекомендую.

Евгения М. Автор 3 отзывов Хорошо Хорошо Несколько мудреный в сборке, но результат очень даже удовлетворительный. Предполагается проведение кабеля внутри кронштейна, что в реальности было невозможно из-за размеров отверстий (очень маленькие). Хорошо поворачивается во все возможные стороны, с учетом ограничения по ширине акустики. Использовала для Tannoy Mercury 7.2

Евгений Ш. Автор 2 отзывов Отлично Отлично В стене держится, колонку держит.

Максим Л. Автор 8 отзывов Отлично Отлично Простой монтаж, надежное закрепление акустических систем. Устанавливал боком, на боковые стены. Получилось лучше, чем я ожидал.

Алексей Б. Автор 12 отзывов Отлично Отлично Со своей задачей справляется отлично. Надежно держит B&W CM1, а главное позволяет направить колонку в точку прослушивания. Как тут уже писали, кронштейн мешает поставить грили на колонки. Но лично для меня, т.к. колонки висят на высоте 2м это большой проблемой не является.

Александр Ц. Автор 3 отзывов Отлично Отлично Прекрасные кронштейны. Легко монтируются и надежно фиксируют колонки. Наконец кошка перестала их грызть.

Александр К. Автор 4 отзывов Отлично Отлично Приличный кронштейн, можно повесить довольно крупную акустику и отрегулировать положение. При этом нет вибраций

Василий А. Отлично Очень удобный кронштейн для колонок.Отлично вписались в интерьер.Спасибо!

Александр К. Отлично Кронштейн замечательный, хорошо монтируется и качество материалов хорошее

Алексей П. Автор 6 отзывов Отлично Отлично Отличные кронштейны, подошли под довольно габаритные винтажные полочники. Звук стал намного приятнее и выразительнее! В комнату приятно зайти, эстетика на высший балл! Удобны в сборке и монтаже. Спасибо!

Александр К. Хорошо Штука хорошая, только немного напрягает отсутствие фиксации от вращения по вертикально оси, хотя особых проблем не вызывает.

Олег Р. Автор 13 отзывов Отлично Отлично Устанавливается и собирается элементарно, хорошая конструкция, мощная.

Сергей Г. Автор 2 отзывов Хорошо Хорошо Простой по конструкции, но прочный кронштейн с неплохим качеством исполнения в целом. Для маленьких колонок массой до 5 кг вполне достаточно двух саморезов для крепления к стене (конструкция позволяет установку до 5 штук). Однако сами саморезы и дюбели к ним диаметром 8 мм, входящие в комплект, лучше сразу заменить на более качественные (здесь производитель явно сэкономил). Интересная идея протянуть акустический кабель сквозь кронштейн, терпит фиаско даже для кабеля небольшой толщины. Единственный выход - это крепление кабеля черными нейлоновыми пластиковыми стяжками (хомутами) к горизонтальной стреле. Передняя прижимная планка высотой 25 мм (задняя такой же высоты) не позволяет установить грили на некоторых колонках. Впрочем, если очень хочется видеть грили, можно легко удлинить их шпильки при помощи термоусаживаемой трубки и подходящего пластикового дюбеля. Ещё из минусов: отсутствие фиксации кронштейна по горизонтали и сомнительная, с точки зрения сохранности дорогих колонок, идея их дополнительной фиксации винтами в задней прижимной планке.

Олег С. Автор 7 отзывов Отлично Отлично простой дизайн (это есть очень хорошо) впечатление, что выдержит ка минимум в 2 раза больше заявленного веса

Дмитрий З. Автор 125 отзывов Отлично Отлично Удобные, а главное прочные, регулируемый во все положения кронштейн. При установки некоторых акустических систем, могут возникнуть проблемы, так как в кронштейне, передняя часть прижима высокая, для этого придется снимать с колонок грили. Что в большинстве, именно так и делается. Хотя я, не считаю это недостатком!

Илья Ш. Автор 7 отзывов Отлично Отлично То, что нужно. Хорошо монтируется, хорошо настраивается по повороту и наклону, отлично держит АС.

Андрей Н. Хорошо В целом кронштейн достаточно аккуратный и удобный. Из минусов не очень удобный крепеж колонки, у меня фиксирующий винт у выдвижной части оказался под пластиком задней части и пришлось помучаться пока закрепил более менее

Роман П. Автор 2 отзывов Отлично Отлично Жалко что кронштейн закрывает наименование акустики;)

Олег П. Отлично Немного не подошел для маленьких ELAC, не позволяет использовать напыльники.

Ильгизар И. Ужасно Впечатление нормальное

Василий Б. Плохо Не как не закрепляеться по повороту (право, лево) если знал бы заранее, купил другой кронштейн.

Владимир П. Хорошо Кронштейны хорошие,удобные.Установил без проблем.Единственный минус поменял саморезы и дюбеля.Не внушили доверия.

Сергей А. Отлично Отличный, стильный, компактный, прочный кронштейн. Установил полочники по 10 кг - красота!

Алексей Б. Хорошо Есть небольшое несоответствие реального монтажа кронштейна с инструкцией. Проблематично продеть толстый кабель в отверстие на кронштейне и тем более потом в этом отвестии зафиксировать заднюю прижимную планку. Маленькие шлицы для столь длинных шурупов. Рукой не завернешь, а шуруповерт срезает их.

Андрей Д. Автор 4 отзывов Хорошо Хорошо Отлично, почти то, что нужно. Правда, назначения одного болтика так и не понял.

Александр В. Отлично Пришлось подпиливать пластмассу чтобы тыльную скобу (rear clamp) поставить на место... Но вся конструкция оставляет отличное впечатление.

Георгий Г. Отлично При покупке необходимо обратить внимание на то, что угол разворота ограничится шириной акустической системы.