Кронштейн для акустики Vogels VLB 200

Артикул: 2298
Кронштейн для акустики Vogels VLB 200
Кронштейн для акустики Vogels VLB 200
Кронштейн для акустики Vogels VLB 200
Кронштейн для акустики Vogels VLB 200
Кронштейн для акустики Vogels VLB 200
Универсальный настенный кронштейн для акустических систем весом до 20 кг. Фиксация колонок при помощи зажимов, без использования болтов и шурупов. Цена за пару
Цвет: Black
Бесплатная доставка
Доставим послезавтра
4 520 руб. / пара
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Качественная и прочная конструкция, простая в сборке и эксплуатации. Очень удобно.
Сделан добротно, делайте по инструкции, а то придется Пересобирать полностью)))
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О бренде

Vogels

Фирма Vogel's (Голландия), основанная в 1973 году, - мировой лидер в разработке и производстве настенных, потолочных навесных кронштейнов для a/v аппаратуры и СВЧ-печей, вращающихся основ для телевизоров и видеодвоек, напольных стоек для акустических систем. Более 25 лет назад фирма Vogel's разработала первую в мире подставку для динамиков и запатентовала ее под названием BEK100. Это стало первым шагом на пути совершенствования акустических свойств динамиков. С годами ассортимент расширился, и в настоящий момент насчитывает более 100 моделей. Разработаны модельные линии Classic, Evolution и Optiforma. Все продукты изготавливаются из материалов высочайшей прочности и в соответствии с продуманными до мелочей проектами. Качество и безопасность -…

Подробнее о бренде VogelsОфициальный сайт Vogels
www.vogels.com
Аудиомания — официальный дилер Vogels

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Описание кронштейна для акустики Vogels VLB 200

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кронштейна для акустики Vogels VLB 200

Универсальный кронштейн Vogels VLB 200 позволяет закрепить на стене полочные колонки весом до 20 кг, не вкручивая в них какие-либо шурупы или болты. Конструкция с зажимами прочно фиксирует колонку и позволяет снять ее в любой момент без особых усилий. Кронштейн для колонок имеет функцию наклона и поворота для выбора оптимального положения при прослушивании.

Характеристики кронштейна для акустики Vogels VLB 200

Угол поворота90 °
Угол наклона15 °
Максимальный вес акустики20 кг
Система прокладки кабелейвстроенная
Вес нетто2 кг
  • Обсуждение кронштейна для акустики Vogels VLB 200
17 сентября 2013, 19:23
Сергей
Отзыв о VLB 200
Кронштейн очень качественный и эстетично смотриться, остался полностью доволен
Но обратите внимание на:
1. Нет фиксации по повороту (право, лево), вначале напрягало.....
2. Кабель сквозь "горизонтальный швеллер" даже не стал пытаться просунуть
3. Прижимная планка спереди высотой 25мм не позволяет установить грили на некоторых колонках.
4. Саморезы сразу на замену (шлицы под крест "слизываются" неуспев затянуться.
5. Дополнительная фиксация винтами в задней прижимной планке. (у меня дорогие колонки, немного колебался вкручивать винты. Но не обвяхывать же хомутом =) вокруг колонки.)


Собрал вроде все нюансы.
P.s Крутил в руках Очень много кронштейнов, но остановился на этой модели.......и не жалею
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26 января 2014, 18:43
Lex
VLB 200
Вопрос очень простой. Где у этого кронштейна виброразвязка?
Где вообще у кронштейнов виброразвязка?
Ведь если её нет, то это аналогично привинчиванию самих колонок к стене.
Почему в описании об этом ни слова?
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28 января 2014, 15:33
Денис Боровков (Аудиомания)
Здравствуйте, Lex.

Жесткая привязка к поверхности не одно и тоже, что установка на кронштейн.
Специальной виброразвязки нет, это компромисс, т.к. на такой кронштейн устанавливается акустика для фоновой музыки в залах или тыловая акустика в ДК, где не важны такие нюансы как расположение АС, виброразвязка и т.д.
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3 ноября 2014, 02:25
Дмитрий
Vogels VLB 200
т.е. вы не советуете кронштейны для прослушивания музыки? если использовать стойки разница в звучании будет ?
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3 ноября 2014, 12:09
Ирина Кербникова (Аудиомания)
Добрый день, Дмитрий! Если использовать акустические стойки и соответствующие виброразвязки, разница в звучании будет. Тем не менее, использование данного кронштейна вполне оправдано в ситуациях, когда поставить акустику на стойку невозможно. Кронштейн специально разработан для полочной акустики и, по отзывам покупателей, обеспечивает качественное крепление.
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10 января 2015, 04:35
алексей
Подойдет ли этот кронштейн, для полочников арслаб ас1.???
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10 января 2015, 12:15
Владимир Лобков (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Алексей, здравствуйте.
Кронштейн способен удерживать полочную АС глубиной от 72 до 300 мм и массой до 20 кг.
Глубина полочной акустики Arslab AC1 равна 296 мм, масса 7,8 кг.
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30 октября 2015, 11:02
Андрей
Добрый день.
Скажите подойдет ли этот кронштейн для Bowers Wilkins 685 S2? По размеру нормально будет?
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30 октября 2015, 11:23
Владимир Лобков (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Андрей, добрый день.
К сожалению, не подойдет. Размер акустики по глубине превышает максимальный размер кронштейна, равный 300 мм.
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5 декабря 2017, 23:32
Nikolay (Гость)
Измерил BW 685 без гриля. 304 мм. Может быть все-таки влезет? из какого материала зажим?
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6 декабря 2017, 10:27
Владимир Лобков (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Николай, здравствуйте.
Чертеж, гарантирующий подходящие размеры акустике приведен на странице товара.
Пожалуйста, ознакомьтесь.
Спасибо.
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30 октября 2015, 11:08
Андрей
Или защитные грили будут мешать в нижней части крепления кронштейна? А также фазоинвертор снизу у колонок... Можете посоветовать дополнительно еще другие кронштейны на стену для Bowers Wilkins 685 S2?
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30 октября 2015, 11:45
Владимир Лобков (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Андрей, глубина АС Bowers Wilkins 685 S2 и фазоинвертор, находящийся в месте крепления не позволяют кронштейну захватить данную модель АС, Однако, решить проблему можно следующим образом. Если у Вас есть возможность, и желание, можно изготовить дополнительные деревянные основания с размерами приблизительно 250 х 150 х 50 мм, на которые прочно укрепить АС, Основания, в свою очередь, легко зажмутся кронштейнами. Фазоинверторы АС останутся свободными, и будут функционировать правильно.
Спасибо.
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5 декабря 2017, 23:35
nikolay (Гость)
"изготовить деревянные основания с размерами приблизительно 250 х 150 х 50 мм, на которые прочно укрепить АС". Хотелось бы пояснений. Каким образом прочно укрепить АС к основанию
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6 декабря 2017, 09:54
Владимир Лобков (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Николай, здравствуйте.
Любым доступным вам способом. Возможно клеевым. Мы, к сожалению, не консультируем по вопросам раздела Сделай сам.
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26 ноября 2016, 19:55
Сергей Валентинович
Здравствуйте! у меня акустика HECO Victa prime 202 подойдет ли этот кронштейн?
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28 ноября 2016, 14:32
Ирина Кербникова (Аудиомания)
Добрый день, Сергей Валентинович! Судя по описанию размеры Вашей акустики (ШхВхГ) 165x265x230 мм. Кронштейн позволяет установить колонку глубиной до 30 см и весом до 20 кг. Подойдёт.
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15 декабря 2018, 01:54
Anton (Гость)
Добрый день! Мои колонки глубиной ровно 30см (ATC SCM 19 v1) с эмблемой, выпирающей на 1мм примерно на 1,5см выше основания колонки. Подойдет ли данный кронштейн для таких колонок?
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16 декабря 2018, 15:35
Ирина Кербникова (Аудиомания)
Добрый день, Антон! Скорее всего нет, бортик на передней панели кронштейна высотой как раз примерно 1, 5 см. Надо примерять.
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27 апреля 2019, 22:58
Дмитрий (Гость)
Хочу повесть на стену E-MU XM7. Но у них сзади труба фазоинвертера в верхней части. Сильно ли будет плохо их вешать с использованием этого кронштейна? Я так понимаю нужно сохранить хоть какое-нибудь расстояние от стены.
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28 апреля 2019, 11:18
Дмитрий Зверев (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi и High End оборудованию
Дмитрий, день добрый.

У этого кронштейна достаточный запас от стены до задней стенки акустики. Посему Если это тыловая АС - смело вешайте и все будет достойно звучать. Но вот если это основная акустика, много будет зависеть от уровня ее расположения. Тут только эксперименты.
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18 апреля 2020, 13:01
Константин (Гость)
Отзыв на кронштейн для акустики
Не рекомендую приобретать данный кронштейн для акустики с базой х=27...25 см.
Проблема в том, что после установки кронштейна - А на стену и закрепления траверсы - F на него (см. рис 3) и установки защитного кожуха L (рис. 4) вы не сможете установить упор - М.
Упор - М одевается под углом и когда вы его будете поворачивать в горизонтальное положение, защитная планка L вам не даст этого сделать.
Перед установкой я несколько раз собрал и разобрал конструкцию данного кронштейна.
И пришёл к выводу, что установить траверсу можно только тогда, когда упор -М будет предварительно установлен на ней.
Сложность установки болта (осевого) - L, между защитной планкой L и одевание на него втулок E и G сможете понять только купив кронштейн и попробовать его самим установить.
Для колонок с базами меньшим мной указанных, для которых достаточно использование первых 2-х выемок на траверсе - F. Вполне можно покупать.
При этом необходимо иметь навыки слесаря, для прогонки метчиком отверстий на 6 и 5 мм, надфили и напильник, метизы (гайки на 6мм).
Гайки на 6мм отличаются от оцинкованных они толще и не вошли в отверстия упора - М.
Дюбедя на 8 мм так же купите фирменные.
Согласен с тем, что штиф - J не держит элемент - О в траверсе F, надо его сильнее завёртывать до max
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1 января 2020, 20:43
Ильдар Шамилевич (Клиент Аудиомании)
Здравствуйте. Для полочников JBL Stage A120 данный кронштейн подойдет ? Гриль не заденет ?
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2 января 2020, 15:23
Ирина Кербникова (Аудиомания) Специалист по Hi-Fi акустике и электронике
Здравствуйте, Ильдар Шамилевич! С новым Годом! Vogels VLB 200 подойдёт для акустики JBL Stage A120, гриль не заденет, но значка JBL, естественно, видно не будет. На самом деле, можно немного приподнять колонку на кронштейне при помощи небольшой прокладки.
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16 июня 2020, 09:31
Дмитрий (Гость)
Здравствуйте. Для полочной акустики Dali OPTICON 1 подойдет? Гриль мешать будет?
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17 июня 2020, 20:09
Руслан Авдеев (Аудиомания) Специалист отдела розничных продаж
Дмитрий, здравствуйте!
На кронштейне есть прижимная планка . При закреплении гриль будет поджиматься.
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