Кронштейн для акустики Vogels VLB 200

Санкт-Петербург, 7 июня 2020
Евгений Е.
Хорошо
все хорошо, только инструкция не совсем понятная.
а еще в местах фиксации колонок пришлось добавить кусок резины, вместо тонких липких лент из набора
Домодедово, 14 мая 2020
Алексей Д.
Хорошо
Был бы кронштейн китайским с соответствующей ценой поставил бы отлично. Для Vogels подгонку пластиковых деталей напильником под размер металлических считаю минусом.
Санкт-Петербург, 7 февраля 2020
Алексей О.
Отлично
Сделан добротно, делайте по инструкции, а то придется Пересобирать полностью)))
Качественная и прочная конструкция, простая в сборке и эксплуатации. Очень удобно.
Усть-Каменогорск, 31 декабря 2019
Кронштейны высокого качества исполнения. Сборка по инструкции проблем не вызывает. В интерьере смотрятся органично. Рекомендую!
Ставрополь, 4 ноября 2019
Качественные крепления. Покупал осознанно, все как и хотел.
Усть-Каменогорск, 7 июня 2019
Александр
Отлично
Использую кронштейны Vogel’s VLB 200 уже более 12 лет. Сейчас на них установлены полочники B&W CM5 S2, ранее закреплял на них акустику Acoustic Energy Aegis EVO1. Только что заказал их для своего товарища, также меломана со стажем. Могу порекомендовать эту модель как очень функциональные, надёжные и прочные кронштейны для полочников весьма широкого диапазона габаритных размеров и масс.
Единственный незначительный минус, на мой взгляд (никак, впрочем, не влияющий на высокую общую оценку) - некоторая усложненность первоначальной сборки и установки кронштейнов, обусловленная их конструкцией.
Люберцы, 26 февраля 2019
Андрей
Отлично
Стильный и аккуратный дизайн, простота сборки.
Санкт-Петербург, 18 мая 2018
Просто, функционально и красиво.
Мурманск, 19 марта 2018
Андрей П.
Отлично
Приятно удивила упаковочная коробка, каждый элемент зафиксирован в ложементе, что исключает повреждения (царапины, потёртости) при транспортировке. Кронштейн собирается легко, с крепёжными саморезами проблем не возникло, шлицы не срывались. Заворачивал крестовой отвёрткой. Горизонтально зафиксировать кронштейн не получается. Из пожеланий угол наклона бы чуть побольше на 5 градусов. Покупкой доволен, качественно и надёжно, он стоит своих денег.
Санкт-Петербург, 16 февраля 2018
Отличный кронштейн для полочной акустики. Используется для Yamaha NS-BP400, т.к. корпус АС тоже черный, то всё вместе выглядит очень органично. Даже грили снимать не пришлось, всё идеально встало. Звучанием доволен. Надежность конструкции не вызывает опасений. Разве что при монтаже использовал свой крепеж, комплектные дюбели и саморезы не рискнул использовать. Рекомендую.
Несколько мудреный в сборке, но результат очень даже удовлетворительный. Предполагается проведение кабеля внутри кронштейна, что в реальности было невозможно из-за размеров отверстий (очень маленькие). Хорошо поворачивается во все возможные стороны, с учетом ограничения по ширине акустики. Использовала для Tannoy Mercury 7.2
Санкт-Петербург, 18 мая 2017
В стене держится, колонку держит.
Санкт-Петербург, 21 декабря 2015
Простой монтаж, надежное закрепление акустических систем. Устанавливал боком, на боковые стены. Получилось лучше, чем я ожидал.
Екатеринбург, 14 августа 2015
Со своей задачей справляется отлично. Надежно держит B&W CM1, а главное позволяет направить колонку в точку прослушивания.
Как тут уже писали, кронштейн мешает поставить грили на колонки. Но лично для меня, т.к. колонки висят на высоте 2м это большой проблемой не является.
Петрозаводск, 20 ноября 2014
Прекрасные кронштейны. Легко монтируются и надежно фиксируют колонки. Наконец кошка перестала их грызть.
Приличный кронштейн, можно повесить довольно крупную акустику и отрегулировать положение. При этом нет вибраций
Петрозаводск, 6 октября 2013
Василий А.
Отлично
Очень удобный кронштейн для колонок.Отлично вписались в интерьер.Спасибо!
Санкт-Петербург, 21 июля 2013
Александр К.
Отлично
Кронштейн замечательный, хорошо монтируется и качество материалов хорошее
Санкт-Петербург, 16 мая 2013
Отличные кронштейны, подошли под довольно габаритные винтажные полочники. Звук стал намного приятнее и выразительнее! В комнату приятно зайти, эстетика на высший балл!
Удобны в сборке и монтаже.
Спасибо!
Москва, 20 декабря 2012
Александр К.
Хорошо
Штука хорошая, только немного напрягает отсутствие фиксации от вращения по вертикально оси, хотя особых проблем не вызывает.
Устанавливается и собирается элементарно, хорошая конструкция, мощная.
Санкт-Петербург, 22 октября 2012
Простой по конструкции, но прочный кронштейн с неплохим качеством исполнения в целом.
Для маленьких колонок массой до 5 кг вполне достаточно двух саморезов для крепления к стене (конструкция позволяет установку до 5 штук). Однако сами саморезы и дюбели к ним диаметром 8 мм, входящие в комплект, лучше сразу заменить на более качественные (здесь производитель явно сэкономил).
Интересная идея протянуть акустический кабель сквозь кронштейн, терпит фиаско даже для кабеля небольшой толщины. Единственный выход - это крепление кабеля черными нейлоновыми пластиковыми стяжками (хомутами) к горизонтальной стреле.
Передняя прижимная планка высотой 25 мм (задняя такой же высоты) не позволяет установить грили на некоторых колонках. Впрочем, если очень хочется видеть грили, можно легко удлинить их шпильки при помощи термоусаживаемой трубки и подходящего пластикового дюбеля.
Ещё из минусов: отсутствие фиксации кронштейна по горизонтали и сомнительная, с точки зрения сохранности дорогих колонок, идея их дополнительной фиксации винтами в задней прижимной планке.
Калининград, 18 сентября 2012
простой дизайн (это есть очень хорошо) впечатление, что выдержит ка минимум в 2 раза больше заявленного веса
Удобные, а главное прочные, регулируемый во все положения кронштейн. При установки некоторых акустических систем, могут возникнуть проблемы, так как в кронштейне, передняя часть прижима высокая, для этого придется снимать с колонок грили. Что в большинстве, именно так и делается. Хотя я, не считаю это недостатком!
То, что нужно. Хорошо монтируется, хорошо настраивается по повороту и наклону, отлично держит АС.
Санкт-Петербург, 31 октября 2011
Андрей Н.
Хорошо
В целом кронштейн достаточно аккуратный и удобный. Из минусов не очень удобный крепеж колонки, у меня фиксирующий винт у выдвижной части оказался под пластиком задней части и пришлось помучаться пока закрепил более менее
Жалко что кронштейн закрывает наименование акустики;)
Москва, 5 апреля 2011
Олег П.
Отлично
Немного не подошел для маленьких ELAC, не позволяет использовать напыльники.
Казань, 28 февраля 2011
Ильгизар И.
Ужасно
Впечатление нормальное
Москва, 24 января 2011
Василий Б.
Плохо
Не как не закрепляеться по повороту (право, лево) если знал бы заранее, купил другой кронштейн.
Пушкин, 9 декабря 2010
Владимир П.
Хорошо
Кронштейны хорошие,удобные.Установил без проблем.Единственный минус поменял саморезы и дюбеля.Не внушили доверия.
Новый Уренгой, 16 августа 2010
Сергей А.
Отлично
Отличный, стильный, компактный, прочный кронштейн. Установил полочники по 10 кг - красота!
Москва, 17 мая 2010
Алексей Б.
Хорошо
Есть небольшое несоответствие реального монтажа кронштейна с инструкцией. Проблематично продеть толстый кабель в отверстие на кронштейне и тем более потом в этом отвестии зафиксировать заднюю прижимную планку. Маленькие шлицы для столь длинных шурупов. Рукой не завернешь, а шуруповерт срезает их.
Отлично, почти то, что нужно. Правда, назначения одного болтика так и не понял.
Санкт-Петербург, 27 сентября 2009
Александр В.
Отлично
Пришлось подпиливать пластмассу чтобы тыльную скобу (rear clamp) поставить на место... Но вся конструкция оставляет отличное впечатление.
Новороссийск, 6 апреля 2009
Георгий Г.
Отлично
При покупке необходимо обратить внимание на то, что угол разворота ограничится шириной акустической системы.
Москва, 26 марта 2009
Алексей С.
Хорошо
Хорошее качество исполнения, в коробке нашли все согласно инструкции. Никаких проблем со сборкой не возникло.
Колонки на кронштейнах смотрятся отлично.
Очень довольны спасибо.
Но обратите внимание на:
1. Нет фиксации по повороту (право, лево), вначале напрягало.....
2. Кабель сквозь "горизонтальный швеллер" даже не стал пытаться просунуть
3. Прижимная планка спереди высотой 25мм не позволяет установить грили на некоторых колонках.
4. Саморезы сразу на замену (шлицы под крест "слизываются" неуспев затянуться.
5. Дополнительная фиксация винтами в задней прижимной планке. (у меня дорогие колонки, немного колебался вкручивать винты. Но не обвяхывать же хомутом =) вокруг колонки.)
Собрал вроде все нюансы.
P.s Крутил в руках Очень много кронштейнов, но остановился на этой модели.......и не жалею
Где вообще у кронштейнов виброразвязка?
Ведь если её нет, то это аналогично привинчиванию самих колонок к стене.
Почему в описании об этом ни слова?
Жесткая привязка к поверхности не одно и тоже, что установка на кронштейн.
Специальной виброразвязки нет, это компромисс, т.к. на такой кронштейн устанавливается акустика для фоновой музыки в залах или тыловая акустика в ДК, где не важны такие нюансы как расположение АС, виброразвязка и т.д.
Кронштейн способен удерживать полочную АС глубиной от 72 до 300 мм и массой до 20 кг.
Глубина полочной акустики Arslab AC1 равна 296 мм, масса 7,8 кг.
Скажите подойдет ли этот кронштейн для Bowers Wilkins 685 S2? По размеру нормально будет?
К сожалению, не подойдет. Размер акустики по глубине превышает максимальный размер кронштейна, равный 300 мм.
Чертеж, гарантирующий подходящие размеры акустике приведен на странице товара.
Пожалуйста, ознакомьтесь.
Спасибо.
Спасибо.
Любым доступным вам способом. Возможно клеевым. Мы, к сожалению, не консультируем по вопросам раздела Сделай сам.
У этого кронштейна достаточный запас от стены до задней стенки акустики. Посему Если это тыловая АС - смело вешайте и все будет достойно звучать. Но вот если это основная акустика, много будет зависеть от уровня ее расположения. Тут только эксперименты.
Проблема в том, что после установки кронштейна - А на стену и закрепления траверсы - F на него (см. рис 3) и установки защитного кожуха L (рис. 4) вы не сможете установить упор - М.
Упор - М одевается под углом и когда вы его будете поворачивать в горизонтальное положение, защитная планка L вам не даст этого сделать.
Перед установкой я несколько раз собрал и разобрал конструкцию данного кронштейна.
И пришёл к выводу, что установить траверсу можно только тогда, когда упор -М будет предварительно установлен на ней.
Сложность установки болта (осевого) - L, между защитной планкой L и одевание на него втулок E и G сможете понять только купив кронштейн и попробовать его самим установить.
Для колонок с базами меньшим мной указанных, для которых достаточно использование первых 2-х выемок на траверсе - F. Вполне можно покупать.
При этом необходимо иметь навыки слесаря, для прогонки метчиком отверстий на 6 и 5 мм, надфили и напильник, метизы (гайки на 6мм).
Гайки на 6мм отличаются от оцинкованных они толще и не вошли в отверстия упора - М.
Дюбедя на 8 мм так же купите фирменные.
Согласен с тем, что штиф - J не держит элемент - О в траверсе F, надо его сильнее завёртывать до max
На кронштейне есть прижимная планка . При закреплении гриль будет поджиматься.